banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

banner420

Son Dakika
Sıcaklıklar düşüyor, yağışlı günler geliyor
Sıcaklıklar düşüyor, yağışlı günler geliyor
Arda Turan, korona virüs testinin pozitif çıktığını duyurdu
Arda Turan, korona virüs testinin pozitif çıktığını duyurdu
Altın fiyatları DÜŞÜŞTE!
Altın fiyatları DÜŞÜŞTE!
Aşı o ülkede ücretsiz olacak
Aşı o ülkede ücretsiz olacak

Adana’da 66 silah ele geçirildi

Adana’da polisin yaptığı bir haftalık uygulamada 66 silah ele geçirildi.

Asayiş 17.11.2020, 13:26
2
Adana’da 66 silah ele geçirildi

Adana’da polisin yaptığı bir haftalık uygulamada 66 silah ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, vatandaşların huzur ve güven ortamını sağlamak amacıyla asayiş ekiplerinin şok uygulamaları devam ediyor. Kent genelinde bir hafta boyunca yapılan uygulamalarda ekipler, 44 ruhsatsız tabanca, 15 ruhsatsız av tüfeği, 7 kuru sıkı tabanca, 400 fişek, 211 kartuş, 10 çalıntı otomobil, 19 çalıntı motosiklet, 5 çalıntı elektrikli bisiklet ele geçirdi.

Ekipler ayrıca, çeşitli suçlardan aranan 268 kişiyi yakalarken, 13 kişiye de kumar oynamak ve oynatmaktan işlem yaptı.
Yorumlar (0)
banner417
banner388
16°
açık
banner378