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Adana’da 600 bin liralık kaçak içki ele geçirildi
ADANA POLİSİ PİYASA DEĞERİ 600 BİN LİRA OLAN KAÇAK İÇKİ VE ETİL ALKOL ELE GEÇİRDİ.
Asayiş 03.08.2020, 09:56
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Adana polisi piyasa değeri 600 bin lira olan kaçak içki ve etil alkol ele geçirdi.
Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, Yüreğir ilçesine bağlı Yamaçlı Mahallesi’nde kaçak içki imalathanesi olduğu bilgisine ulaştı. Adrese yapılan baskında piyasa değeri 600 bin lira olan 2 bin litre etil alkol, 730 şişe kaçak içki, 40 şişe içki yapımında kullanılan aroma ele geçirildi. Olayla ilgili S.Y. isimli zanlı gözaltına alındı.
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