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Adana’da 6 bin litre sahte içki ele geçirildi

Adana’da bir çiftlik evinde 6 bin litre sahte içki ele geçirildi.

Asayiş 19.08.2021, 09:49
Adana’da 6 bin litre sahte içki ele geçirildi

Adana’da bir çiftlik evinde 6 bin litre sahte içki ele geçirildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri Çukurova ilçesine bağlı Pirili Mahallesi’nde bir çiftlik evinde sahte içki olduğu bilgisine ulaştı. Polis, eve yaptığı baskında fıçılar içinde 6 bin litre sahte içki ele geçirdi. Sahte içki olay yerinde imha edilirken, 1 zanlı gözaltına alındı.

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