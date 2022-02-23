Adana’da 6 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Adana polisi 6 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirdi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kente yüklü miktarda gümrük kaçağı akaryakıt getirileceği bilgisine ulaşınca harekete geçti. Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu’nda kontrol noktası oluşturan ekipler, şüpheli gördükleri araçları durdurdu. Bu araçlardan 2 ayrı kamyonette yapılan aramalarda 6 bin litre gümrük kaçağı akaryakıt ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.