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Adana’da 57 silah ele geçirildi
ADANA'DA POLİSİN BİR HAFTA BOYUNCA YAPTIĞI UYGULAMADA 57 SİLAH ELE GEÇİRİLDİ
Asayiş 04.11.2020, 09:48
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Adana’da polisin bir hafta boyunca yaptığı uygulamada 57 silah ele geçirildi
Alınan bilgiye göre, vatandaşların huzur ve güven ortamını sağlamak amacıyla asayiş ekiplerinin şok uygulamaları devam ediyor. Kent genelinde bir hafta boyunca yapılan uygulamalarda ekipler, 29 ruhsatsız tabanca, 19 ruhsatsız av tüfeği, 9 kurusıkı tabanca, 192 fişek, 7 kesici alet, 1 kumar makinesi, 1 çalıntı otomobil, 21 çalıntı motosiklet, 2 çalıntı elektrikli bisiklet ele geçirdi.
Ekipler ayrıca, çeşitli suçlardan aranan 256 kişiyi yakalarken, 12 kişiye de yasa dışı kumar ve bahisle ilgili işlem yaptı.
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