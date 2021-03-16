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Adana’da 53 ruhsatsız silah ele geçirildi
Adana’da bir haftada yapılan uygulamada 53 ruhsatsız silah ele geçirildi.
Asayiş 16.03.2021, 16:42
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Adana’da bir haftada yapılan uygulamada 53 ruhsatsız silah ele geçirildi.
Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı Asayiş Ekipleri Amirliği motorize ekipleri, 8-14 Mart tarihleri arasında kent genelinde olayların önüne geçmek için uygulama yaptı.
Uygulamada polis ruhsatsız 35 tabanca, 16 av tüfeği ve 2 kurusıkı tabanca ile bunlara ait 558 mermi ve 55 kartuş ele geçirdi. Ekipler ayrıca 4 otomobil, 12 motosiklet ve 7 elektrikli bisikletin çalıntı olduğunu tespit etti. Farklı suçlardan aranan 328 kişi de yakalandı.Yasa dışı bahis ve kumar oynatıldığı tespit edilen 11 iş yeriyle ilgili de adli ve idari işlem başlatıldı.