Adana’da 50 kilo esrar ele geçirildi
POLİS BEY MAHALLESİNDEKİ BASKINDA BİN 448 UYUŞTURUCU HAP, 672 SENTETİK HAP, 4.60 GRAM ESRAR 32 BİN 300 LİRA ELE GEÇİRİLDİ.
Adana’da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 50 kilo esrar ele geçirildi.
Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri iki ayrı adreste uyuşturucu satışı yapıldığı bilgisine ulaştı. Eş zamanlı olarak merkez Seyhan ilçesine bağlı Hanedan ve Bey mahallelerine operasyon düzenledi. Haneden Mahallesinde şüpheli bir otomobilde "Oscar" isimli hassas burunlu detektör köpeğiyle arama yapıldı. Köpeğin tepki verdiği otomobilin koltuk altlarında 50 kilo esrar ele geçirildi.
Bey Mahallesindeki operasyonda ise bin 448 uyuşturucu hap, 672 sentetik hap, 4.60 gram esrar ile uyuşturucudan kazanıldığı değerlendirilen 32 bin 300 lira para ele geçirildi.
Olaylarla ilgili 5 kişi gözaltına alındı. Zanlılardan adliyeye sevk edilen 2 kişiden 1’i tutuklandı.
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