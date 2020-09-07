Adana’da 44 ruhsatsız silah ele geçirildi

Adana’da yapılan uygulamalarda 44 ruhsatsız silah ele geçirildi.

Adana Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin 30 Ağustos-6 Eylül tarihleri arasında yaptığı şok uygulamalarda çeşitli suçlardan aranan 104 şahıs yakalandı. Yapılan aramalarda 1 ruhsatsız otomatik tabanca, 30 ruhsatsız tabanca, 4 ruhsatsız tüfek, 9 kuru sıkı tabanca ile bu silahlara ait çok sayıda mermi, el yapımı patlayıcıda kullanılan malzemeler, 3 bıçak ve 13 çalıntı motosiklet ele geçirildi.

Yasa dışı kumar ve bahis oynattığı öne sürülen 115 iş yerine de idari işlem başlatıldı.