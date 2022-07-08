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Adana’da 43 bin 500 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Adana polisi 43 bin 500 litre kaçak akaryakıt ele geçirdi.

Asayiş 08.07.2022, 09:41
Adana’da 43 bin 500 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Adana polisi 43 bin 500 litre kaçak akaryakıt ele geçirdi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri kente kaçak akaryakıt sokulduğu bilgisine ulaştı. Polis yaptığı çalışmada adresi belirleyip yaptığı baskında 43 bin 500 litre kaçak akaryakıt ele geçirdi.

Gözaltına alınan 2 zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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