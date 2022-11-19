Adana’da 41 milyon kaçak makaron ele geçirildi

Adana polisi 41 milyon 390 bin kaçak mekaron ele geçirdi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde belirlenen çeşitli adreslere baskın yaptı, uygulama notkasında da şüphelendikleri araçları durdurdu. KOM ekiplerinin, 2 ev, 2 depo ve bir TIR’da yaptığı aramalarda gümrük kaçağı 41 milyon 390 bin makaron, 5 milyon 553 bin adet doldurulmuş sigara, 10 bin 180 paket sigara, 50 kilogram tütün ile 4 otomatik sigara dolum makinesi ve 40 adet elektronik sigara ele geçirdi. Operasyonlarda gözaltına alınan 25 şüpheli, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.