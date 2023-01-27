Adana’da 4 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili 6 tutuklama

Adana’nın Kozan ilçesinde 4 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan 7 şahıstan 6’sı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Türkeli Mahallesi’nde dün iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi av tüfeğiyle yaralanmış olayla ilgili 7 şüpheli gözaltına alınmıştı. Kozan Cumhuriyet Savcılığının başlattığı soruşturma çerçevesinde polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Can D., Cem D., Canan D., Ufuk D., Ali G. ve Tolga A. çıkarıldıkları mahkeme tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Fatma A. serbest kaldı.