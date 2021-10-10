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Adana’da 39 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

Adana’da hırsızlık yapmaktan 39 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı.

Asayiş 10.10.2021, 09:47
Adana’da 39 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

Adana’da hırsızlık yapmaktan 39 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı İnfaz Büro Amirliği dedektiflerince, hırsızlık olaylarından 39 yıl hapis cezasıyla aranan Halil İbrahim A.’nın yakalanması için çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmada hükümlünün merkez Seyhan ilçesine bağlı Fevzipaşa Mahallesi’nde olduğu tespit edildi. Tespit edilen adrese baskın yapıldı. Ancak polisi fark eden hükümlü kaçtı. Kısa süren kovalama sonrası hükümlü yakalandı.

Hükümlü sevk edildiği adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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