Adana’da 39 milyon boş makaron ele geçirildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya hesabı üzerinden Adana’nın Seyhan ilçesinde 39 milyon 260 bin adet boş makaron ele geçirildiğini duyurdu.

Soylu, sosyal medya hesabı üzerinden Adana Seyhan’da 39 milyon 260 bin adet boş makaronun ele geçirildiğini duyurdu. Öte yandan operasyon çerçevesinde 4’ü yabancı uyruklu 6 kişinin gözaltına alındığını bildiren Soylu, Adana Emniyeti’ni ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerini de tebrik etti.

Soylu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında “Adana Seyhan’da gerçekleştirilen operasyonda; 39 milyon 260 bin adet boş makaron ele geçirildi. 4’ü yabancı uyruklu 6 kişi gözaltında! Adana Emniyetimize ve KOM Birimlerimize tebrikler” ifadelerini kullandı.