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Adana’da 39 milyon 260 bin kaçak makaron ele geçirildi
Adana polisi 39 milyon 260 bin adet kaçak makaron ele geçirdi.
Asayiş 31.07.2022, 10:30
Adana polisi 39 milyon 260 bin adet kaçak makaron ele geçirdi.
Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, Seyhan ilçesine bağlı Küçükdikili Mahallesi Okul Yolu Caddesi’nde bulunan bir adreste kaçak makaron olduğu bilgisine ulaştı. Polisin adrese yaptığı baskında 39 milyon 260 bin adet kaçak makaron ele geçirildi. Polis olayla ilgili olarak K.K., H.A. ve İran vatandaşları Farhad Doudanı, N.A, A.G., N.A isimli şahısları gözaltına aldı.