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Adana’da 37 ruhsatsız silah ele geçirildi
Adana’da polisin yaptığı uygulamada 37 ruhsatsız silah ele geçirildi.
Asayiş 18.01.2021, 09:20
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Adana’da polisin yaptığı uygulamada 37 ruhsatsız silah ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, vatandaşların huzur ve güven ortamını sağlamak amacıyla asayiş ekiplerinin şok uygulamaları devam ediyor. Kent genelinde bir hafta boyunca yapılan uygulamalarda ekipler, 22 ruhsatsız tabanca, 11 ruhsatsız av tüfeği, 4 kuru sıkı tabanca, 144 fişek, 25 kartuş, 4 çalıntı otomobil, 9 çalıntı motosiklet ve 2 çalıntı elektrikli bisiklet ele geçirdi.Ekipler ayrıca, çeşitli suçlardan aranan 229 kişiyi yakalarken, 1 kişiye de kumar oynamak ve oynatmaktan işlem yaptı.
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