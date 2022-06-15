Adana’da 37 kilo esrar ele geçirildi
Adana’da takip edilen hafif ticari araçta hassas burunlu köpekle yapılan aramada 37 kilo esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.
Adana’da takip edilen hafif ticari araçta hassas burunlu köpekle yapılan aramada 37 kilo esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.
Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte yüklü miktarda uyuşturucu madde taşındığı bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, D-400 Karayolu’nda takibe aldığı şüpheli hafif ticari aracı durdurdu. Sürücü M.A.’nın (29) indirildiği araçta narkotik köpek ‘Barbara’ ile arama yapıldı. Barbara’nın aracın bagajına tepki vermesi üzerine yapılan detaylı aramada, 3 valizin içerisinde 37 kilogram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan M.A., emniyetteki sorgusunda, uyuşturucu maddeden haberinin olmadığını öne sürdü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.