Adana’da 319 şişe sahte içki ele geçirildi

Adana polisi yaptığı operasyonda 319 şişe sahte içki, 3 bin 637 paket kaçak cinsel ürün ve 34 kaçak cep telefonu ele geçirdi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, sahte içki ve kaçak ürünlerin bulunduğunu belirlediği iki adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Adreslerde yapılan baskınlarda, 319 şişe sahte içki ile 3 bin 637 paket kaçak cinsel ürün ve 34 kaçak cep telefonu ele geçirildi.

Ekipler, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.