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Adana’da 30 düzensiz göçmen yakalandı

Adana’nın Ceyhan ilçesinde otoyolda kontrol edilen bir araçta 30 düzensiz göçmen yakalandı.

Asayiş 03.08.2022, 11:33
Adana’da 30 düzensiz göçmen yakalandı

Adana’nın Ceyhan ilçesinde otoyolda kontrol edilen bir araçta 30 düzensiz göçmen yakalandı.

Adana İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Ceyhan ilçesi Gaziantep-Adana otoyolunda düzensiz göçle mücadeleye yönelik yapılan huzur güven uygulamaları esnasında durdurulan bir araçta yapılan kontrolde toplam 30 düzensiz göçmen yakalandı.

Şahıslar Adana İl Göç İdaresine teslim edildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 1 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

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