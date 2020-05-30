Adana’da 3 kilo esrar ele geçirildi, 4 zanlı tutuklandı

Adana’da bir adreste 3 kilo 10 gram esrar ile 444 adet extacy uyuşturucu hap ele geçirildi. Olayla ilgili 4 kişi tutuklanırken 1’i kadın 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Alınan bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yüreğir ilçesine bağlı Çamlıbel Mahallesi’nde bulunan bir adres içerisinde uyuşturucu madde satışının yapıldığı bilgisine ulaştı.

Ekipler, operasyon düzenlediği adreste yaptığı aramada 3 kilo 10 gram esrar ile 444 adet extacy uyuşturucu hap ele geçirdi. Olayla ilgili 1’i kadın toplam 6 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan kadın R.B. (51) ile erkek M.Y. (20) adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken Ç.C.Ç.(22), M.B.(26), O.B.(27),E.K.(31) tutuklandı.