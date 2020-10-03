Adana’da 3 evden 20 bin lira tutarında altın ve para çalan zanlı tutuklandı
ADANA’DA 3 EVE GİRİP 20 BİN LİRA ÇALAN ZANLI TUTUKLANDI.
Adana’da 3 eve girerek 20 bin lira tutarında altın ve para çalan zanlı tutuklandı.
Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 3 evden para ve ziynet eşyası çaldığı tespit edilen şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Şüphelinin, merkez Seyhan ilçesine bağlı Gazipaşa, Orhangazi ve Mithatpaşa Mahalleleri’nde çelik kapılarının göbeğini patlatıp açarak girdiği 3 farklı evden toplam 10 bin 315 TL para, 7 bin lira değerinde altın kolye ve 2 çeyrek altın çaldığı belirlendi. Çevredeki güvenlik kameralarını mercek altına alan polis, şüphelinin Vedat Mert T. (21) olduğunu tespit etti. Adresi belirlenen şüpheli, Hürriyet Mahallesi’ndeki evine yapılan baskında yakalandı.
Emniyete götürülen Vedat Mert T.’nin, ifadesinde, görüntülerdeki kişinin kendi olduğunu ancak hırsızlık olaylarını gerçekleştirmediğini söylediği öne sürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Vedat Mert T., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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