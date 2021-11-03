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Adana’da 287 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
Adana polisi 287 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirdi.
Asayiş 03.11.2021, 12:45
Adana polisi 287 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirdi.
Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesine bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, Sarıhamzalı Mahallesi’nde lisanssız faaliyet gösteren bir geri dönüşüm tesisinde kaçak akaryakıt bulunduğunu belirledi.
Adrese baskın yapan ekipler, 287 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirdi. 2 zanlı gözaltına alındı.