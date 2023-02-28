Adana’da 276 silah ele geçirildi

Adana polisinin 1-26 Şubat tarihleri arasında yaptığı uygulamalarda 276 silah ele geçirildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler deprem öncesi ve depremden sonra vatandaşın can ve mal güvenliğini sağlamak için sokaklarda şok uygulamalar gerçekleştirdi. Polisin 1-26 Şubat tarihleri arasında yaptığı uygulamalarda 153 ruhsatsız tabanca, 38 ruhsatsız tüfek ve 85 kuru sıkı tabanca olmak üzere 276 ruhsatsız silah ele geçirdi. Polis ele geçirilen silahları incelenmek üzere kriminale gönderdi.