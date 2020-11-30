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Adana’da 27 uyuşturucu zanlısı tutuklandı

Adana’da uyuşturucu sattığı iddiasıyla gözaltına alınan 27 zanlı tutuklandı.

Asayiş 30.11.2020, 16:32
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Adana’da 27 uyuşturucu zanlısı tutuklandı
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Adana’da uyuşturucu sattığı iddiasıyla gözaltına alınan 27 zanlı tutuklandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şubesi ekiplerince, uyuşturucu tacirlerine yönelik 23-29 Kasım’da kent genelinde 22 operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda 5 kilo 508 gram esrar, 3 kilo 126 gram sentetik uyuşturucu, 184 gram eroin, 51 uyuşturucu hap, ruhsatsız 3 tabanca ve 2 av tüfeği ele geçirildi, 68 zanlı gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen 27 şüpheli, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Diğer zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.
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