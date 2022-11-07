Adana’da 27 kilo 500 gram esrar yakalatan 4 zanlı tutuklandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu’nda takibe aldığı iki ayrı otomobili uygulama noktasında durdurdu. Otomobillerdeki Ahmet K. (35), kardeşleri Mustafa K. (28), Abdülkadir K. (31) ve kuzeni Ahmet K.’nin (25) indirildiği otomobillerden birinde narkotik köpek ‘Aşil’ ile arama yapıldı. Aşil’in otomobilin bagajına tepki vermesi üzerine yapılan detaylı aramada valiz içerisinde 27 kilo 500 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden Ahmet K., ifadesinde uyuşturucunun kendisine ait olduğunu belirterek, içmek için satın aldığını öne sürdü.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.