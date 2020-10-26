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Adana’da 259 litre sahte içki ele geçirildi
ADANA'NIN KOZAN İLÇESİNDE İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ'NE BAĞLI ASAYİŞ EKİPLERİNİN BİR EVE GERÇEKLEŞTİRDİKLERİ BASKINDA 259 LİTRE SAHTE İÇKİ ELE GEÇİRİLDİ.
Asayiş 26.10.2020, 20:04
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Adana’nın Kozan ilçesinde asayiş ekiplerinin bir eve gerçekleştirdikleri baskında 259 litre sahte içki ele geçirildi.
Edinilen bilgilere göre, Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı asayiş ekipleri O.Ö. isimli kişinin evinde sahte içki sattığına yönelik bilgi aldı. Ekipler, eve gerçekleştirdikleri baskında 5’er litrelik şişelerde 48 şişe, 0,5 litrelik şişelerde ise 38 şişe sahte içki ele geçirdi. Toplamda ele geçirilen 259 litre sahte içkiye polis el koyarken, O.Ö. gözaltına alındı.
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