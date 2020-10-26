banner363

banner380

banner381

banner396

banner409

banner389

banner403

Son Dakika
ATİAD Genel Kurulu 31 Ekim'de
ATİAD Genel Kurulu 31 Ekim'de
Ay’da su bulundu
Ay’da su bulundu
"Fotoğraflar ile Cumhuriyet Sergisi"
Genç girişimciler, kendi imkanlarıyla solunum cihazı yaptı
Genç girişimciler, kendi imkanlarıyla solunum cihazı yaptı

Adana’da 259 litre sahte içki ele geçirildi

ADANA'NIN KOZAN İLÇESİNDE İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ'NE BAĞLI ASAYİŞ EKİPLERİNİN BİR EVE GERÇEKLEŞTİRDİKLERİ BASKINDA 259 LİTRE SAHTE İÇKİ ELE GEÇİRİLDİ.

Asayiş 26.10.2020, 20:04
2
Adana’da 259 litre sahte içki ele geçirildi

Adana’nın Kozan ilçesinde asayiş ekiplerinin bir eve gerçekleştirdikleri baskında 259 litre sahte içki ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı asayiş ekipleri O.Ö. isimli kişinin evinde sahte içki sattığına yönelik bilgi aldı. Ekipler, eve gerçekleştirdikleri baskında 5’er litrelik şişelerde 48 şişe, 0,5 litrelik şişelerde ise 38 şişe sahte içki ele geçirdi. Toplamda ele geçirilen 259 litre sahte içkiye polis el koyarken, O.Ö. gözaltına alındı.

Yorumlar (0)
banner417
banner388
18°
açık
banner378
Namaz Vakti 26 Ekim 2020
İmsak 05:56
Güneş 07:21
Öğle 12:53
İkindi 15:47
Akşam 18:15
Yatsı 19:35
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 6 16
2. Fenerbahçe 6 14
3. Galatasaray 6 10
4. Karagümrük 6 8
5. Çaykur Rizespor 6 8
6. Kasımpaşa 6 8
7. Antalyaspor 6 8
8. Malatyaspor 6 8
9. Göztepe 6 7
10. Erzurumspor 5 7
11. Başakşehir 6 7
12. Beşiktaş 5 7
13. Gaziantep FK 6 7
14. Sivasspor 5 7
15. Hatayspor 4 7
16. Konyaspor 5 6
17. Kayserispor 5 6
18. Trabzonspor 6 5
19. Denizlispor 6 5
20. Gençlerbirliği 5 4
21. Ankaragücü 4 1
Takımlar O P
1. Tuzlaspor 7 17
2. İstanbulspor 7 16
3. Adana Demirspor 7 14
4. Samsunspor 7 14
5. Ankara Keçiörengücü 7 13
6. Altınordu 7 13
7. Giresunspor 6 11
8. Altay 6 10
9. Balıkesirspor 7 10
10. Adanaspor 7 9
11. Akhisar Bld.Spor 7 9
12. Bursaspor 7 7
13. Menemen Belediyespor 7 6
14. Bandırmaspor 7 5
15. Ümraniye 7 5
16. Ankaraspor 7 4
17. Boluspor 7 3
18. Eskişehirspor 7 3
Takımlar O P
1. Everton 6 13
2. Liverpool 6 13
3. Aston Villa 5 12
4. Leicester City 6 12
5. Leeds United 6 10
6. Southampton 6 10
7. Crystal Palace 6 10
8. Wolverhampton 6 10
9. Chelsea 6 9
10. Arsenal 6 9
11. Tottenham 5 8
12. West Ham 6 8
13. Man City 5 8
14. Newcastle 6 8
15. M. United 5 7
16. Brighton 6 5
17. West Bromwich 6 3
18. Burnley 4 1
19. Sheffield United 6 1
20. Fulham 6 1
Takımlar O P
1. Real Sociedad 7 14
2. Real Madrid 6 13
3. Granada 6 13
4. Villarreal 7 12
5. Atletico Madrid 5 11
6. Cádiz 7 11
7. Osasuna 6 10
8. Elche 5 10
9. Getafe 6 10
10. Real Betis 7 9
11. Eibar 7 8
12. Barcelona 5 7
13. Sevilla 5 7
14. Valencia 7 7
15. Deportivo Alaves 7 7
16. Athletic Bilbao 6 6
17. Huesca 7 5
18. Celta de Vigo 6 5
19. Levante 5 3
20. Real Valladolid 7 3