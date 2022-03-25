Adana’da 24 kaçak cep telefonu ele geçirildi

Adana’da polis, 24 kaçak cep telefonu ele geçirdi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, kentte kaçak cep telefonu ve aksesuarları satıldığı bilgisi üzerine söz konusu adrese baskın yaptı. Yapılan baskında 24 adet kaçak cep telefonunu, 96 adet kaçak cep telefonu aksesuarı ve 16 kaçak akıllı kol saati ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 kişi, ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.