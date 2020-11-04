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Adana’da 23 uyuşturucu zanlısı tutuklandı

ADANA POLİSİNİN YAPTIĞI OPERASYONDA YAKALANAN 23 UYUŞTURUCU ZANLISI TUTUKLANDI.

Asayiş 04.11.2020, 09:51
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Adana’da 23 uyuşturucu zanlısı tutuklandı

Adana polisinin yaptığı operasyonda yakalanan 23 uyuşturucu zanlısı tutuklandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, 26 Ekim-2 Kasım’da uyuşturucu satıcılarına yönelik il genelinde operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda, 5 kilo 534 gram esrar, 2 kilo 585 gram sentetik uyuşturucu, 402 gram kokain, 46 gram eroin,198 uyuşturucu hap ile ruhsatsız pompalı tüfek ele geçirildi, 74 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan zanlılardan 23’ü sevk edildiği adliyede nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

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