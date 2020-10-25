Son Dakika
Adana’da 220 şişe sahte içki ele geçirildi
ADANA’DA BİR EVE YAPILAN BASKINDA 220 ŞİŞE SAHTE İÇKİ ELE GEÇİRİLDİ.
Asayiş 25.10.2020, 10:44
2
Adana’da bir eve yapılan baskında 220 şişe sahte içki ele geçirildi.
Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, sahte içki üretildiğini belirlediği merkez Seyhan ilçesi Onur Mahallesi’ndeki bir eve operasyon düzenledi. Evde yapılan aramalarda satışa hazır 220 şişe sahte viski ele geçirildi. Polis ekipleri 1 şüpheliyi gözaltına aldı.
23°
sisli
Namaz Vakti 25 Ekim 2020
|İmsak
|05:55
|Güneş
|07:20
|Öğle
|12:53
|İkindi
|15:48
|Akşam
|18:17
|Yatsı
|19:36
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|5
|13
|2. Fenerbahçe
|5
|11
|3. Galatasaray
|6
|10
|4. Karagümrük
|5
|8
|5. Kasımpaşa
|6
|8
|6. Antalyaspor
|6
|8
|7. Göztepe
|6
|7
|8. Erzurumspor
|5
|7
|9. Sivasspor
|4
|7
|10. Başakşehir
|6
|7
|11. Gaziantep FK
|6
|7
|12. Hatayspor
|4
|7
|13. Konyaspor
|5
|6
|14. Kayserispor
|5
|6
|15. Çaykur Rizespor
|5
|5
|16. Trabzonspor
|5
|5
|17. Malatyaspor
|5
|5
|18. Denizlispor
|5
|5
|19. Beşiktaş
|4
|4
|20. Gençlerbirliği
|4
|4
|21. Ankaragücü
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Tuzlaspor
|6
|14
|2. Samsunspor
|7
|14
|3. İstanbulspor
|6
|13
|4. Ankara Keçiörengücü
|7
|13
|5. Altınordu
|7
|13
|6. Adana Demirspor
|6
|11
|7. Giresunspor
|6
|11
|8. Altay
|6
|10
|9. Adanaspor
|6
|9
|10. Bursaspor
|6
|7
|11. Balıkesirspor
|6
|7
|12. Akhisar Bld.Spor
|6
|6
|13. Bandırmaspor
|6
|5
|14. Menemen Belediyespor
|6
|5
|15. Ümraniye
|7
|5
|16. Ankaraspor
|6
|4
|17. Eskişehirspor
|6
|3
|18. Boluspor
|6
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Everton
|5
|13
|2. Liverpool
|6
|13
|3. Aston Villa
|5
|12
|4. Leeds United
|6
|10
|5. Crystal Palace
|6
|10
|6. Chelsea
|6
|9
|7. Leicester City
|5
|9
|8. Arsenal
|5
|9
|9. Wolverhampton
|5
|9
|10. Tottenham
|5
|8
|11. West Ham
|6
|8
|12. Man City
|5
|8
|13. Southampton
|5
|7
|14. Newcastle
|5
|7
|15. M. United
|5
|7
|16. Brighton
|5
|4
|17. West Bromwich
|5
|2
|18. Burnley
|4
|1
|19. Sheffield United
|6
|1
|20. Fulham
|6
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|6
|13
|2. Atletico Madrid
|5
|11
|3. Real Sociedad
|6
|11
|4. Villarreal
|6
|11
|5. Osasuna
|6
|10
|6. Getafe
|5
|10
|7. Elche
|5
|10
|8. Cádiz
|6
|10
|9. Granada
|5
|10
|10. Real Betis
|7
|9
|11. Eibar
|7
|8
|12. Barcelona
|5
|7
|13. Sevilla
|5
|7
|14. Valencia
|7
|7
|15. Athletic Bilbao
|6
|6
|16. Huesca
|6
|5
|17. Celta de Vigo
|6
|5
|18. Deportivo Alaves
|6
|4
|19. Real Valladolid
|6
|3
|20. Levante
|5
|3