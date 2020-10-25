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Adana’da 220 şişe sahte içki ele geçirildi

ADANA’DA BİR EVE YAPILAN BASKINDA 220 ŞİŞE SAHTE İÇKİ ELE GEÇİRİLDİ.

Asayiş 25.10.2020, 10:44
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Adana’da 220 şişe sahte içki ele geçirildi

Adana’da bir eve yapılan baskında 220 şişe sahte içki ele geçirildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, sahte içki üretildiğini belirlediği merkez Seyhan ilçesi Onur Mahallesi’ndeki bir eve operasyon düzenledi. Evde yapılan aramalarda satışa hazır 220 şişe sahte viski ele geçirildi. Polis ekipleri 1 şüpheliyi gözaltına aldı.

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