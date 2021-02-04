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Adana’da 2 bin polisle ‘Huzur ve Güven’ uygulaması

Adana’da, drone destekli 2 bin polisin katılımıyla ‘Huzur ve Güven’ uygulaması düzenlendi. Uygulamada çeşitli suçlardan aranan 42 kişi yakalanırken korona virüs tedbirleri kapsamında izolasyon kurallarına uymayan 131 kişiye toplam 428 bin 766 TL para cezası kesildi.

Asayiş 04.02.2021, 00:12
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Adana’da 2 bin polisle ‘Huzur ve Güven’ uygulaması

Adana’da, drone destekli 2 bin polisin katılımıyla ‘Huzur ve Güven’ uygulaması düzenlendi. Uygulamada çeşitli suçlardan aranan 42 kişi yakalanırken korona virüs tedbirleri kapsamında izolasyon kurallarına uymayan 131 kişiye toplam 428 bin 766 TL para cezası kesildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri 2 bin polisle 50 noktada ‘Huzur ve Güven’ uygulaması yaptı. Uygulamada, durdurulan araçların içerileri önce polisler tarafından sonra dedektör köpekler tarafından arandı. Araçlarda bulunan kişilerin de üzerleri arandı. Uygulamada, 7 bin 500 araç kontrol edilirken 16 araç trafikten men edildi. 171 araca 166 bin 388 TL para cezası kesildi. 2 adet çalıntı motosiklette yapılan uygulamada ele geçirildi. 14 bin 866 kişinin Genel Bilgi Tarama (GBT) sorgusu yapıldı. Yapılan sorgulamalarda çeşitli suçlardan aranan 42 kişi yakalandı.

Umuma açık iş yerlerine yapılan denetimlerde kumar oynattığı belirlenen 1 iş yerine işlem yapıldı. Kumar oynayan ve oynatan 4 kişiye 4 bin 8 TL idari para cezası uygulandı. 2 iş yerine ihlal suçundan işlem yapıldı. 12 kişiye de ihlal suçundan 48 bin 766 TL para cezası kesildi. Yapılan uygulamada, korona virüs tedbirlerine kapsamında izolasyon kuralların uymayan 131 kişiye 428 bin 766 TL para cezası uygulandı. Ana arterler üzerinde ve kavşaklarda dilencilik ve satıcılık yapmaktan 27 kişiye 5 bin 508 TL idari para cezası uygulandı.

Durdurulan araçlarda ve üzerlerinde arama yapılan kişilerde, 8 adet ruhsatız tabanca bunlara ait 8 adet şarjör ve 36 adet mermi, 3 adet ruhsatsız av tüfeği ile 38 adet dolu kartuş, 1 adet kurusıkı tabanca ve 8 adet fişek, 6 adet kesici ve delici alet, 59 gram esrar maddesi, 2 gram eroin, 1 gram metanfetamin ile 15 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Öte yandan, uygulamada durdurulan araçlarda bulunan kadın sürücüler ve kadın yolculara Kadın Destek Uygulaması (KADES) programını tanıtan broşür dağıtıldı.
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