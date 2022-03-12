Adana’da 2 bin 900 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Adana’da polisin düzenlediği operasyonda 2 bin 900 litre gümrük kaçağı akaryakıt ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte gümrük kaçağı akaryakıt ticareti yaptığı belirlenen şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Şüpheliye ait adrese operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada 2 bin 900 litre kaçak akaryakıt ele geçirdi. Operasyonda gözaltına alınan 1 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.