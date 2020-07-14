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Adana’da 2 bin 140 litre kaçak etil alkol ele geçirildi
ADANA'DA PİYASA DEĞERİ 600 BİN LİRA OLAN 2 BİN 140 LİTRE KAÇAK ETİL ALKOL ELE GEÇİRİLDİ.
Asayiş 14.07.2020, 09:45
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Adana’da piyasa değeri 600 bin lira olan 2 bin 140 litre kaçak etil alkol ele geçirildi.
Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, bir adreste etil alkol olduğu bilgisine ulaştı. Polis bu bilgi üzerine adrese baskın yaptı. Baskında polis piyasa değeri 600 bin lira olan 2 bin 140 litre kaçak etil alkol ele geçirdi.
Olayla ilgili polis bir zanlıyı gözaltına aldı.
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