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Adana’da 19 milyon kaçak makaron ve doldurulmuş sigara ele geçirildi
Adana polisi 11 milyon 500 bin kaçak makaron, 7 milyon 500 bin doldurulmuş sigara ele geçirdi.
Asayiş 06.09.2022, 13:33
Adana polisi 11 milyon 500 bin kaçak makaron, 7 milyon 500 bin doldurulmuş sigara ele geçirdi.
Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Seyhan ilçesi Onur Mahallesi’ndeki bir depoya baskın yaptı, kente gelen şüpheli bir TIR’ı da durdurdu. Adreste ve TIR’da yapılan aramalarda gümrük kaçağı 11 milyon 500 bin adet makaron ile 7 milyon 500 bin adet doldurulmuş sigara ele geçirildi. Operasyonlarda gözaltına alınan 2 şüpheli, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
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