Adana’da 19 milyon 370 bin adet kaçak makaron ele geçirildi

Adana’da düzenlenen operasyonda 19 milyon 370 bin adet kaçak makaron ele geçirildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirilği ekipleri 8 farklı adreste kaçak ürün olduğu bilgisine ulaştı. Polis eş zamanlı yaptığı baskında 19 milyon 370 bin adet kaçak makaron, 101 bin 376 adet sigara kağıdı, 2 bin 780 paket kaçak sigara ele geçirdi.

Operasyonda 11 kişi gözaltına aldı. Zanlılar sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine çıkartılan zanlılar tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.