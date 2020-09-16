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Adana’da 16 bin uyuşturucu hap ve 6 kilo esrar ele geçirildi
ADANA’DA BİR EVE YAPILAN BASKINDA 16 BİN UYUŞTURUCU HAP VE 6 KİLO 637 GRAM ESRAR ELE GEÇİRİLİRKEN 6 ZANLI GÖZALTINA ALINDI.
Asayiş 16.09.2020, 09:47
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Adana’da bir eve yapılan baskında 16 bin uyuşturucu hap ve 6 kilo 637 gram esrar ele geçirildi. Olayla ilgili 6 kişi gözaltına alındı.
Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Seyhan ilçesine bağlı Dumlupınar Mahallesinde bir evde uyuşturucu hap olduğu bilgisine ulaştı. Adrese yapılan baskında 16 bin uyuşturucu hap ve 6 kilo 637 gram esrar ele geçirildi.
Şüpheliler A.H. (60), S.H. (43), H.H.H. (23), İ.H. (23), A.A.H. (22) ve H.A. (22) gözaltına aldı.
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