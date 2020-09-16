banner409

banner363

banner380

banner381

banner396

banner388

banner403

banner389

Son Dakika
Miralem Pjanic: ''Hedef ben miyim Tayfun?''
Miralem Pjanic: ''Hedef ben miyim Tayfun?''
ALTIN VE DÖVİZDE SON DURUM NE?
ALTIN VE DÖVİZDE SON DURUM NE?
Piyasalarda bugün neler bekleniyor?
Piyasalarda bugün neler bekleniyor?
"Rasim Ozan Kütahyalı'yı programa çıkararak hata yaptınız"

Adana’da 16 bin uyuşturucu hap ve 6 kilo esrar ele geçirildi

ADANA’DA BİR EVE YAPILAN BASKINDA 16 BİN UYUŞTURUCU HAP VE 6 KİLO 637 GRAM ESRAR ELE GEÇİRİLİRKEN 6 ZANLI GÖZALTINA ALINDI.

Asayiş 16.09.2020, 09:47
2
Adana’da 16 bin uyuşturucu hap ve 6 kilo esrar ele geçirildi

Adana’da bir eve yapılan baskında 16 bin uyuşturucu hap ve 6 kilo 637 gram esrar ele geçirildi. Olayla ilgili 6 kişi gözaltına alındı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Seyhan ilçesine bağlı Dumlupınar Mahallesinde bir evde uyuşturucu hap olduğu bilgisine ulaştı. Adrese yapılan baskında 16 bin uyuşturucu hap ve 6 kilo 637 gram esrar ele geçirildi.

Şüpheliler A.H. (60), S.H. (43), H.H.H. (23), İ.H. (23), A.A.H. (22) ve H.A. (22) gözaltına aldı.

Yorumlar (0)
banner378
26°
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 16 Eylül 2020
İmsak 05:12
Güneş 06:39
Öğle 13:04
İkindi 16:33
Akşam 19:19
Yatsı 20:40
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Göztepe 1 3
2. Karagümrük 1 3
3. Beşiktaş 1 3
4. Galatasaray 1 3
5. Alanyaspor 1 3
6. Antalyaspor 1 3
7. Hatayspor 1 3
8. Erzurumspor 1 3
9. Fenerbahçe 1 3
10. Kayserispor 1 3
11. Konyaspor 0 0
12. Ankaragücü 1 0
13. Çaykur Rizespor 1 0
14. Kasımpaşa 1 0
15. Gaziantep FK 1 0
16. Trabzonspor 1 0
17. Gençlerbirliği 1 0
18. Başakşehir 1 0
19. Sivasspor 1 0
20. Malatyaspor 1 0
21. Denizlispor 1 0
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 1 3
2. Balıkesirspor 1 3
3. Altınordu 1 3
4. Ümraniye 1 3
5. Adanaspor 1 3
6. Ankara Keçiörengücü 1 3
7. Ankaraspor 1 3
8. Akhisar Bld.Spor 1 1
9. Altay 1 1
10. Samsunspor 1 1
11. Tuzlaspor 1 1
12. Bandırmaspor 1 0
13. Boluspor 1 0
14. Eskişehirspor 1 0
15. İstanbulspor 1 0
16. Bursaspor 1 0
17. Giresunspor 1 0
18. Menemen Belediyespor 1 0
Takımlar O P
1. Arsenal 1 3
2. Leicester City 1 3
3. Newcastle 1 3
4. Wolverhampton 1 3
5. Liverpool 1 3
6. Crystal Palace 1 3
7. Everton 1 3
8. Aston Villa 0 0
9. Brighton 0 0
10. Burnley 0 0
11. Chelsea 0 0
12. Man City 0 0
13. M. United 0 0
14. Leeds United 1 0
15. Southampton 1 0
16. Tottenham 1 0
17. Sheffield United 1 0
18. West Ham 1 0
19. Fulham 1 0
20. West Bromwich 1 0
Takımlar O P
1. Valencia 1 3
2. Granada 1 3
3. Osasuna 1 3
4. Real Betis 1 3
5. Huesca 1 1
6. Real Sociedad 1 1
7. Real Valladolid 1 1
8. Villarreal 1 1
9. Celta de Vigo 1 1
10. Eibar 1 1
11. Atletico Madrid 0 0
12. Barcelona 0 0
13. Elche 0 0
14. Getafe 0 0
15. Real Madrid 0 0
16. Sevilla 0 0
17. Deportivo Alaves 1 0
18. Levante 1 0
19. Athletic Bilbao 1 0
20. Cádiz 1 0