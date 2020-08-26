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Adana’da 142 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
ADANA’DA PİYASA DEĞERİ 850 BİN LİRA OLAN 142 BİN LİTRE KAÇAK AKARYAKIT ELE GEÇİRİLDİ.
Asayiş 26.08.2020, 15:14
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Adana’da piyasa değeri 850 bin lira değerinde 142 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.
Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, Seyhan ilçesinde bir depoda kaçak akaryakıt olduğu bilgisine ulaştı. Bu bilgi üzerine depoya yapılan baskında piyasa değeri 850 bin lira değerinde 142 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.
Polis, olayla ilgili iki zanlıyı gözaltına aldı.
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