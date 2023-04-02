Adana’da 14 bin 300 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Adana polisi durduğu kamyonda bidonlar içinde 14 bin 300 litre kaçak akaryakıt ele geçirdi, 5 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri kente kaçak akaryakıt girişi olacağı bilgisine ulaştı. Bu bilgi üzerine polis, şehrin giriş ve çıkışlarında uygulama yaparak önlem aldı. Polis uygulama yaptığı sırada bir kamyondan şüphelenerek durdurup arama yaptı. Yapılan aramada bidonlar içinde 14 bin 300 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Kaçak akaryakıt ile ilgili polis 5 şüpheliyi gözaltına alınıp emniyete götürüldü. Burada ifadeleri alınan 5 şüpheli adliyeye sevk edildi.