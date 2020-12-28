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Adana’da 120 litre kaçak içki ele geçirildi
Adana’nın İmamoğlu ilçesinde bir araçta yapılan aramada 120 litre kaçak içki ele geçirildi.
Asayiş 28.12.2020, 11:35
Adana’nın İmamoğlu ilçesinde bir araçta yapılan aramada 120 litre kaçak içki ele geçirildi.
Adana İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak ve sahte içki imal ve ticaretine yönelik yaptığı çalışmalar sonucunda Adana’nın İmamoğlu ilçesine seyir halinde bulunan aracı Aliler mevkisinde durdurdu. Araçta yapılan aramada el yapımı olduğu değerlendirilen 24 adet 5’er litrelik pet şişe içerisinde toplam 120 litre kaçak içki ele geçirdi.Aracı kullanan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
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