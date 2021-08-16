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Adana’da 10 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Adana’da yapılan operasyonda polis, 10 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirdi.

Asayiş 16.08.2021, 09:28
Adana’da 10 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Adana’da yapılan operasyonda polis, 10 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre olay, Seyhan ilçesine bağlı Yeşiloba Mahallesinde meydana geldi. Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri Yeşiloba Mahallesinde kaçak akaryakıt olduğu bilgisine ulaştı. Adrese baskın yapan ekipler, 10 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirdi. Polis, akaryakıta el koyarken, olayla ilgili 1 zanlı da gözaltına alındı.
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