Adana’da 1 milyon 580 bin kaçak makaron ele geçirildi

Adana polisi tarafından gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonunda 1 milyon 580 bin kaçak makaron ele geçirildi.

Adana Emniyet Müdülüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, ’kaçakçılık’ suçunun önlenmesi amacıyla çalışma başlattı. Polis bu kapsamında; kent genelinde tespit ettikleri çeşitli adreslere baskın yaparken, şehrin giriş ve çıkışlarındaki uygulama noktalarında da önlem aldı. Polisin adreslere yaptığı baskınlarda ve uygulama alanında durduğu araçlarda yapılan aramalarda kaçak 1 milyon 580 bin makaron, 510 kilogram tütün, 26 bin doldurulmuş sigara, 6 bin paket sigara, 2 otomatik sigara doldurma makinesi ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 11 şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.