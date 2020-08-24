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Adana’da 1 haftalık denetimlerde 41 adet silah ele geçirildi
ADANA’DA BİR HAFTA İÇİNDE YAPILAN UYGULAMALARDA 41 ADET SİLAH, KILIÇ, BIÇAK VE SOPA ELE GEÇİRİLDİ
Asayiş 24.08.2020, 09:51
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Adana’da bir haftada yapılan denetimlerde 41 silah, kılıç, bıçak ve sopa ele geçirilmesi dikkat çekti.
Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler kentin güvenliğini ve huzurunu sağlamak amacıyla 16-22 Ağustos tarihleri arasında birçok yerde şok uygulamalar gerçekleştirdi. Bu uygulamalarda polis, 16 ruhsatsız tabanca, 21 ruhsatsız tüfek, 4 kuru sıkı tabanca, 1 kılıç, 35 bıçak 32 muşta ve sopa ele geçirdi. Ayrıca polis yaptığı uygulamada 3 çalıntı otomobil ve 14 çalıntı motosiklet buldu. Yapılan aramalarda çeşitli suçlardan hapis cezası ya da aranması bulunan 144 şahıs yakalanırken, 12 iş yerine de yası dışı bahis ve kumar oynatmaktan idari işlem başlatıldı.
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