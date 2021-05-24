Adana’da 1 aylık bebeğin kaldırıma bırakılma anları kamerada
1 aylık bebeğin kaldırıma bırakılma anları, güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Polis, bebeği bırakan şahsın yakalanması için çalışma başlattı.
Adana’nın merkez Seyhan ilçesine bağlı Bey Mahallesi 16004 Sokak'taki kaldırıma, 19 Mayıs günü battaniye içerisine sarılı bir erkek bebek bırakıldı.
1 aylık olduğu tahmin edilen erkek bebek, öğle saatlerinde çevredeki vatandaşlar tarafından fark edildi.
İhbar üzerine bölgeye gelen Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Hürriyet Polis Merkezi ekipleri, bebeği kaldırımdan aldı.
SAĞLIK KONTROLLERİ YAPILDI
Bebek, polis merkezine götürüldü.
Karakola çağrılan ambulans ile bebeğin sağlık kontrolleri yapıldı.
HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ
Hemşireler bebeğin gözlerinin renkli olduğunu söyleyince, bebeğin ismi Maviş konuldu.
Bebek daha sonra hastaneye götürülürken, bebeği bırakanların bulunması için çalışmalar başlatıldı.
YÜZÜNÜ MASKE İLE GİZLEDİ
Güvenlik kamerası incelemelerinde, bir erkek şahsın bebeği kucağında taşıdığı görüldü.
Bebeği bırakmamdan önce sağa sola dikkatlice bakan şahsın, yüzünü maske ile gizlediği belirlendi.
Polis, görüntülere yansıyan şahsın bulunması için çalışmalar başlattı.