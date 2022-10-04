İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adana ve Samsun’daki uyuşturucu operasyonlarında toplam 303 sokak satıcısının gözaltına alındığını açıkladı.

Bakan Soylu, Adana Emniyet Müdürlüğü Kent Güvenlik Yönetimi Sistemi merkezine yaptığı açıklamada, Adana ve Samsun’da “Kökünü Kurutma Operasyonu”yla ilgili açıklamalarda bulundu.

Bakan Soylu, yaklaşık 9 aylık teknik takip sonucu sonrasında başlatılan operasyonda, Adana’da 211 ve Samsunda 92 kişinin gözaltına alındığını bildirdi. Bakan Soylu, "Bugün Adana ve Samsun’da iki ayrı Kökünü Kurutuma Operasyonu adı altında uyuşturucu ve uyarıcı maddelerle mücadele konusunda hem Adana Başsavcılığı hem de Samsun Başsavcılığı koordinasyonunda Adana Emniyet Müdürlüğümüz ve Samsun Emniyet Müdürlüğümüz, Emniyet Genel Müdürlüğümüz Narkotik Daire Başkanlığımız, Adana ve Samsun Emniyet Müdürlüğümüz Narkotik ve diğer birimleriyle birlikte sabah 05.00 itibariyle operasyon gerçekleştirilmiştir. Biz sabah 04.30’da Türk Polis Teşkilatımızın kahraman mensuplarını yola çıkardık. Emniyet Genel Müdürümüz, Adana Valimiz, Adana Emniyet Müdürümüz ve Narkotik Başkanımızla birlikte onları selametledik. Saat 07.30 itibariyle de yani iki buçuk üç saatlik bir zaman dilimi içerisinde 211 sokak satıcısını gözaltına aldılar. Samsun’da da eş zamanlı operasyonda 92 sokak satıcısını gözaltına aldılar. Burada 2 bin 37 polis memuru katıldı bu operasyona. Aynı zamanda 22 narkotik köpeği, bir helikopter, bir İHA bu operasyonda bulundular. Özel harekat polisimiz de bu operasyon içerisinde bulundular" dedi.

“Uyuşturucu belasını ülkemizden söküp atacağız”

Uyuşturucu denilen belayı tamamen silip atmak istediklerini ifade eden Soylu, "Uyuşturucunun kökünü kurutmak için gerek emniyet teşkilatımız gerek jandarma teşkilatımız büyük bir çaba sarf etmektedir. İnanıyoruz ki gerek sınırlarımızda gerek sınırlarımızın içerisinde bu uyuşturucu belasını ülkemizden söküp atacağız. Hem ailelerimize hem anneye ve babaya saygıya hem gençlerimizin geleceğine büyük bir tehdit olan bu uyuşturucu belasıyla, terörle nasıl mücadele ediyorsak, suç ve suçluyla her alanda mücadele ediyorsak sonuna kadar mücadele edeceğiz. Aziz milletimiz bize güvensin, aziz milletimiz bize itimat etsin" diye konuştu.

Avrupa’da uyuşturucu için şırıngayı neredeyse devletin kendisinin vermekte olduğunu belirten Soylu, şunları kaydetti:

"Narko shoplar, narko kafeler açılmaktadır. Amerika da daha ileri gitmektedir, neredeyse narko kasabalar oluşmuştur. Buna rağmen etrafındaki coğrafyanın bütün zorluklarına özelikle Orta Doğu ve diğer noktalardan gelen o uyuşturucuların engellenmesi yönünde ortaya konulan bütün mücadeleyle birlikte hem Türkiye’de uyuşturucunun satılması, hem özellikle Afganistan’dan, hemen yakın komşumuz İran’dan ve birçok yerden doğal uyuşturucunun sentetik uyuşturucunun da Avrupa’dan Türkiye’ye ve Türkiye dışında başka yerlere. Özellikle Orta Doğu’ya körfez ülkelerine sentetik uyuşturucuların intikal etmesini engellemek için hem ülke çapında hem uluslararası alanda birçok operasyona imza atılmıştır. Atılmaya devam edilecektir."

Bakan Soylu açıklamalarını, "Ben öncellikle tüm Türkiye’de bu mücadeleyi yapan Emniyet Teşkilatımıza ve Jandarma Teşkilatımıza ve aynı zamanda tüm arkadaşlarımıza bu mücadele birlikte çalıştığımız tüm savcılıklarımıza ve yargı camiasına özellikle teşekkür etmek istiyorum. Allah yardımcımız olsun. İnanıyorum ki bu belayı da Türkiye’de ortadan kaldıracak en alt seviyelere indireceğiz. Aileleri ve gençlerimizi inşallah bu beladan kurtaracağız. Allah razı olsun teşekkür ediyorum. Bu operasyonlar uyuşturucu satıcılarını ele geçirme operasyonudur. 9 aydır teknik takiple savcılık ve mahkeme kararıyla izlenmektedirler. Yani burada en önemli meselelerden bir tanesi bazen vatandaşlarımı şöyle bir şey söylüyorlar, haklı olarak. Biz sokağın köşesinde satıldığını görüyoruz acaba niye müdahale edilmiyor. Aslında biz onları görüyoruz. Biz onları mahkeme kararıyla zapta alıyoruz. Ardından hemen uzun izleme sonucunda çünkü oraya satıcıya ulaşıyoruz. Satıcıdan ona satana ulaşmaya çalışıyoruz. En nihayetinde kökünü kurutma dediğimizin anlamı da tam budur. Yani bunun kökü neredeyse oraya kadar gidebilecek sabırla tüm teknik kabiliyetlerimizle ve kapasitelerimizle bu operasyonları gerçekleştiriyoruz" diyerek tamamladı.