banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Fatih Terim'e istifa çağrısı
Fatih Terim'e istifa çağrısı
Fed merakla beklenen faiz kararını açıkladı
Fed merakla beklenen faiz kararını açıkladı
Erdoğan, CBS televizyonuna konuştu
Erdoğan, CBS televizyonuna konuştu
Necmettin Erbakan kimdir Mutlaka izleyin!
Necmettin Erbakan kimdir Mutlaka izleyin!

Adana ve İstanbul’da DEAŞ operasyonu: 14 gözaltı kararı

Adana merkezli 2 ilde yürütülen DEAŞ soruşturması kapsamında örgüt adına faaliyette bulunduğu belirlenen 14 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Şafak vakti yapılan operasyonla çok sayıda kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Asayiş 23.09.2021, 07:00
Adana ve İstanbul’da DEAŞ operasyonu: 14 gözaltı kararı

Adana merkezli 2 ilde yürütülen DEAŞ soruşturması kapsamında örgüt adına faaliyette bulunduğu belirlenen 14 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Şafak vakti yapılan operasyonla çok sayıda kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı yürüttüğü DEAŞ soruşturması kapsamında örgüt adına faaliyet yürüttükleri tespit edilen Adana’da 12, İstanbul’da 2 toplam 14 kişi hakkında gözaltı kararı çıkardı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ’a yönelik operasyonu başlattı. Adana ve İstanbul’da özel harekat ve TEM özel timinin katılımıyla eş zamanlı baskınlar yapıldı. Baskınlar da yakalanan şüpheliler adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Adana’da sözde DEAŞ emiri olan tutuklu Mahmut Özden’in "Yamaçlı" olarak adlandırılan ve operasyonlar sonrasında dağılan oluşumunun yeniden toparlanmaya çalıştığı öğrenildi.

banner518
Yorumlar (0)
banner515
22°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 6 14
2. Hatayspor 6 13
3. Trabzonspor 5 13
4. Altay 6 12
5. Karagümrük 6 11
6. Konyaspor 5 11
7. Fenerbahçe 5 10
8. Kayserispor 6 10
9. Alanyaspor 5 9
10. Gaziantep FK 6 8
11. Galatasaray 6 8
12. Sivasspor 6 6
13. Adana Demirspor 6 6
14. Malatyaspor 6 6
15. Kasımpaşa 5 5
16. Göztepe 6 5
17. Antalyaspor 6 5
18. Başakşehir 6 3
19. Giresunspor 5 1
20. Rizespor 6 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 6 16
2. Ankaragücü 6 12
3. Eyüpspor 6 12
4. Erzurumspor 6 12
5. Tuzlaspor 5 11
6. Bandırmaspor 6 9
7. Manisa FK 6 9
8. Boluspor 5 7
9. Samsunspor 5 7
10. Kocaelispor 5 7
11. Altınordu 6 7
12. Menemenspor 6 7
13. Adanaspor 6 6
14. Balıkesirspor 5 6
15. Denizlispor 6 6
16. Bursaspor 6 5
17. Gençlerbirliği 6 5
18. İstanbulspor 5 4
19. Ankara Keçiörengücü 6 4
Takımlar O P
1. Chelsea 5 13
2. Liverpool 5 13
3. M. United 5 13
4. Brighton 5 12
5. Man City 5 10
6. Everton 5 10
7. Tottenham 5 9
8. West Ham 5 8
9. Brentford 5 8
10. Aston Villa 5 7
11. Watford 5 6
12. Leicester City 5 6
13. Arsenal 5 6
14. Crystal Palace 5 5
15. Southampton 5 4
16. Wolverhampton 5 3
17. Leeds United 5 3
18. Newcastle 5 2
19. Burnley 5 1
20. Norwich City 5 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 6 16
2. Atletico Madrid 6 14
3. Sevilla 5 11
4. Valencia 6 10
5. Rayo Vallecano 6 10
6. Real Sociedad 5 10
7. Athletic Bilbao 6 9
8. Barcelona 4 8
9. Osasuna 5 8
10. Mallorca 6 8
11. Villarreal 5 7
12. Real Betis 5 6
13. Espanyol 6 6
14. Elche 6 6
15. Cádiz 5 5
16. Levante 6 4
17. Celta de Vigo 6 4
18. Granada 5 3
19. Getafe 6 0
20. Deportivo Alaves 5 0