Adana Valiliği: "Havalimanı pistine giren 5 yabancı uyruklu yakalandı"

Adana Valiliği, Adana Havalimanı pistine girerek trafiği tehlikeye sokan 5 yabancı uyruklu kişinin yakalandığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, havalimanı civarında durumundan şüphelenilen bir tırı durduran polis ekipleri, yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen yabancı uyruklu 72 kişiyle karşılaştı. Tırda uyuşturucu araması da yapmak için yabancı uyruklular araçtan indirildi. Bu sırada, yabancı uyruklulardan 5’i Adana Havalimanı’nın duvarından atlayıp koşarak piste ilerledi. Ana pistteki trafiği tehlikeye sokan 5 kişi, ekiplerin müdahalesiyle yakalandı.

Havalimanındaki trafik de yeniden normale döndü.

Kaçak göçmenlerden 67’sinin sınır dışı edileceği, piste giren 5 kişi hakkında da adli işlem başlatılacağı belirtildi.