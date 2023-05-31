Adana polisinin ’şok uygulamaları’nda bin 287 adet ruhsatsız silah ele geçirildi

Adana’da polisin 5 ay boyunca yaptığı ’şok uygulamalarda’ bin 246 adet ruhsatsız tabanca, çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi, 749 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, kent genelinde birçok noktada “şok uygulama” yapmaya devam ediyor. Ara sokaklar ve parklarda da devriye görevi icra eden polis, vatandaşının güvenini ve huzurunu sağlıyor.

2023 yılının ilk 5 ayında yapılan uygulamalarda, bin 246 adet ruhsatsız tabanca, 41 adet ruhsatsız av tüfeği, 2 bin 337 gram esrar, 15 bin 786 adet uyuşturucu hap, bin 301 gram eroin, 570 adet kaçak sigara ele geçirildi. Polis bu çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 749 şahsı da yakalayarak adalete teslim etti.