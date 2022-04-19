Adana polisi Türkiye ikincisi oldu

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından Adana Emniyet Müdürlüğü’ne "Yılın En İyi TDP’si Uygulamaları" seçiminde ikincilik ödülü verildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Merkezi Takip ve Değerlendirme Kurulu (MTDK) tarafından düzenlenen "Yılın En iyi TDP’si Uygulamaları" seçiminde Adana Emniyet Müdürlüğü, uyguladığı "Geleceğe Adım Adım Projesi" 2021 yılı Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı ile ikincilik ödülü aldı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi Müdürü Semra Kan, projenin hedef kitlesinin, engelli çocuklar, kente göçle gelenler ve suça karışma riski bulunan çocuk ve gençler olduğunu belirtti.

Kan, projenin hedefinin çocuk ve gençlerin sosyal gelişimine katkıda bulunmak, suç ortamlarından uzak tutmak ve emniyet teşkilatı ile bölge halkı arasında diyaloğu arttırmak olduğunu kaydetti.

Polisin halkla olan ilişkilerinin önemine de değinen Kan, "İl Emniyet Müdürümüz Doğan İnci’nin teşvikleri ile gücümüzü halktan alıyoruz. Güçlü olan polis halkla ilişkilerimizi daha sıcak hale getirerek kalplere dokunuyoruz. Onların sevinçlerini, üzüntülerini, acılarını birlikte yaşıyoruz. Polis halk ilişkilerinin daha da güçlenerek suçun önüne geçilebileceğini düşünüyoruz" dedi.

Adana polisi çadırda yaşam mücadelesi veren ailelerin ayağını berberi götürerek tıraş ettirmesi, okula gitmeyip tarla ve bahçelerde çalışan çocukları toplayıp okula götürmesi, “Mavi Balina” oyunu nedeniyle intiharların önüne geçmek için kapı kapı dolaşıp aileleri uyarmasıyla dikkat çekmişti.