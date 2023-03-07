Adana polisi kadınlar gününü unutmadı

Adana polisi çadırda kalan depremzede kadınları unutmayarak karanfil verip, yüzlerinde bir tebessüm oluşturdu.

İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polis Şube Müdürlüğü ekipleri, depremden dolayı çadırlarda kalan kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutlamaya başladı. İl Emniyet Müdürü Doğan İnci’nin talimatıyla ekipler, parklarda çadır kuran depremzede kadınları te tek ziyaret etti. Polisler karanfil vererek kadınların gününü kutlayarak hem yüzlerinde bir tebessüm oluşmasını sağladı hem de onlarla sohbet edip dertlerini dinledi.