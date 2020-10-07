Adana merkezli 12 ilde FETÖ operasyonu: 24 gözaltı kararı
ADANA’DA MERKEZLİ 12 İLDE YÜRÜTÜLEN TERÖR ÖRGÜTÜ FETÖ SORUŞTURMASI KAPSAMINDA ARALARINDA ÖĞRETMEN, DOKTOR, POLİS VE HEMŞİRELERİNİN DE BULUNDUĞU 24 KİŞİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI ÇIKARILDI. ŞAFAK VAKTİ GERÇEKLEŞTİREN OPERASYONLA ÇOK SAYIDA KİŞİ GÖZALTINA ALINDI.
Adana’da merkezli 12 ilde yürütülen terör örgütü FETÖ soruşturması kapsamında aralarında öğretmen, doktor, polis ve hemşirelerinin de bulunduğu 24 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Şafak vakti gerçekleştiren operasyonla çok sayıda kişi gözaltına alındı.
Adana Cumhuriyet Başsavcılığı terör örgütü FETÖ soruşturması kapsamında 24 kişi hakkında gözaltı kararı çıkardı. Adana merkezli, İstanbul, Diyarbakır, Gaziantep, Tokat, Nevşehir, Samsun, Kilis, Batman, Şırnak, Mersin ve Osmaniye’de Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, şafak vakti operasyon düzenlendi. Söz konusu şahısların adreslerine eş zamanlı baskınlar yapıldı. Yapılan baskınlarda yakalanan şüpheliler adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
Gözaltına alınanlar arasında, aktif görevde bulunan doktor, öğretmen, polis memuru, hemşire ve laboratuvar teknikeri olduğu öğrenildi. Yakalanan şüphelilerin terör örgütü FETÖ’nün haberleşme ağı olan “Bylock” kullandıkları tespit edildi.
Öte yandan, yakalanan zanlıların FETÖ’nün mahrem yapısı içerisinde olduğu öğrenildi.
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