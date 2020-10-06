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Adana merkezli 11 ilde “Swinger” operasyonu: 35 gözaltı kararı
ADANA’DA MERKEZLİ 11 İLDE “SWİNGER” ADI VERİLEN EŞ DEĞİŞTİRMELİ FUHUŞ SORUŞTURMASI KAPSAMINDA 35 KİŞİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI ÇIKARILDI. ŞAFAK VAKTİ GERÇEKLEŞTİRİLEN OPERASYONLA ÇOK SAYIDA KİŞİ GÖZALTINA ALINDI.
Asayiş 06.10.2020, 07:44
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Adana’da merkezli 11 ilde “swinger” adı verilen eş değiştirmeli fuhuş soruşturması kapsamında 35 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Şafak vakti gerçekleştirilen operasyonla çok sayıda kişi gözaltına alındı.
Adana Cumhuriyet Başsavcılığı “swinger” adı verilen eş değiştirmeli fuhuş soruşturması kapsamında 35 kişi hakkında gözaltı kararı çıkardı. Adana merkezli 11 ilde, Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, “swinger” yapan şahıslara yönelik operasyonun düğmesine bastı.
Şafak vakti söz konusu şahısları adreslerine eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Düzenlenen baskınlarda yakalanan şüpheliler adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
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