Adana Havalimanı’nda yangın tatbikatı korkuttu

Adana’da havalimanı içerisinde yapılan yangın tatbikatı paniğe neden oldu.

Alınan bilgiye göre, Adana Havalimanı’ndan siyah dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar panikleyerek durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.

Havalimanından yükselen dumanlar şehrin birçok noktasından görüldü. Havalimanında yangın tatbikatı yapıldığı açıklandı.